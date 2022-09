Ausflug endet für Pedelec-Fahrer im Krankenhaus : Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Erkrath Eine 51-jährige Autofahrerin übersah offensichtlich beim Abbiegen einen Pedelecfahrer. Die beiden stießen zusammen, der Pedelecfahrer wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall Samstagvormittag gegen 7.40 Uhr in Erkrath. Eine 51-jährige Erkratherin fuhr auf der Kreuzstraße aus Richtung Düsseldorf kommend und wollte nach rechts mit ihrem BMW in die Hochdahler Straße abbiegen. Zu dem Zeitpunkt war ein 40-jähriger Erkrather auf seinem Pedelec in der gleichen Richtung unterwegs. Beim Abbiegevorgang nahm die 51-Jährige den Pedelecfahrer zu spät wahr, sodass es zu einer Kollision kam und der 40-Jährige stürzte. Er wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden musste.