Ein Toter bei Wohnungsbrand in Erkrath

Erkrath Die Hintergründe sind noch unklar, die Ermittlungen laufen. Der Bereich um den Brandort wurde großräumig gesperrt.

Erkrath (hup) In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wagnerstraße hat es am Freitagmorgen gebrannt. Laut Polizei ist eine Person bei den Löscharbeiten tot aufgefunden worden. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar, die Ermittlungen laufen. Der Bereich um den Brandort wurde großräumig gesperrt.