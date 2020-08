Sommerfest im Mettmanner Landgasthaus Bibelskirch : Ein Stück Urlaub im Wohlfühlgarten

Mettmann Paella, Musik und Kunst im Garten des Landgasthauses versprechen einen launigen Sommertag. Die Gäste können unter Apfelbäumen Platz nehmen und den neuen Brunnen bestaunen.

Seit vielen Jahren gestaltet Dietrich Strümpfel das weitläufige Anwesen des Landgasthauses Bibelskirch in einen Wohlfühlgarten um. Am 9. August dürfen sich Besucher ab 11 Uhr zum Sommerfest einfinden und bei Kunst und Musik einen Urlaubstag mitten in Mettmann erleben. Es gibt eine große Paella. Dietrich Strümpfel verrät, was die Besucher erwartet.