45 Jahre Kinderschutzbund in Mettmann : Dieser Verein macht sich für Mettmanns Kinder stark

Gabriele Flößer leitet als Interims-Vorsitzende für eine Übergangszeit den Kinderschutzbund in Mettmann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Der Verein bietet Hausaufgabenhilfe an, hat aber auch eine Anlaufstelle für Kinder in Not, falls Vernachlässigung oder sexueller Missbrauch vorliegen.

Von Rabea Gruber

(rab) Der Deutsche Kinderschutzbund versteht sich als Lobby für Kinder und setzt sich für deren Rechte ein. Denn auch 30 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention ist der Kinderschutz noch immer nicht im deutschen Grundgesetz festgeschrieben.

Wurzeln Der Mettmanner Ortsverband wurde 1975 gegründet. Drei hauptamtliche Teilzeitmitarbeiterinnen, sieben Honorarkräfte und rund fünfzig Ehrenamtler engagieren sich hier aktuell.

Kinderarmut Ein wichtiges Thema für den Kinderschutzbund ist Kinderarmut. Etwa 1000 Kinder wachsen in Mettmann in ärmlichen Verhältnissen auf. Das zeige eine aktuelle Zählung des Kinderschutzbundes auf. „Wir versuchen, die Kinder und ihre Familien so gut es geht zu stärken“, sagt Esther aus dem Kahmen, Beisitzerin im Vorstand.

Angebote Hauptangebot ist die Hausaufgabenbetreuung und Lernförderung, die in verschiedenen Einrichtungen stattfindet. Der Kinderschutzbund vermittelt aber auch geprüfte Babysitter, organisiert Ausflüge und Projekte, berät Eltern und Lehrer und betreibt einen Kleiderladen. 2019 nahmen über 80 Kinder regelmäßig die Unterstützung des Vereins wahr. Sie erfahren dadurch Zuwendung und bekommen die Gewissheit, dass unabhängige Ansprechpartner für sie da sind.

Hilfe in Not Der Kinderschutzbund ist auch in Krisen- und Notsituationen gefragt. In der Geschäftsstelle an der Kurzen Straße 6 betreibt der Ortsverband die „Anlaufstelle Kinderschutz“. Eine Sozialpädagogin und Traumatherapeutin steht hier als Ansprechpartnerin zur Verfügung, wenn Kinder vernachlässigt, misshandelt werden oder sexueller Gewalt ausgesetzt sind.

Weltkindertag Ein Höhepunkt im Kalender des Kinderschutzbundes ist jedes Jahr der Weltkindertag, der am 20. September gefeiert wird. Der Ortsverband beteiligt sich stets an dem Fest, an dem in Mettmann mehrere Dutzend Institutionen und Vereine teilnehmen.

Mitarbeiter Personell hat der Ortsverband eine schwierige Zeit hinter sich: Mitte 2018 trat die erste Vorsitzende, Anke Krick, aus persönlichen Gründen zurück. Anfang 2019 verstarb die zweite Vorsitzende, Ursula Tillmann, nach einer Erkrankung. „Im Moment gehen wir davon aus, dass wir die Posten zur nächsten Mitgliederversammlung im Sommer wieder besetzen können. Es gibt Interessenten“, kündigt Beisitzerin aus dem Kahmen an.