Kommentar – Neue Wählergemeinschaft in Mettmann fordert Parteien heraus : Ein hausgemachtes Problem

Mettmann Die Gründung der neuen Wählergemeinschaft ist auch dem Stillstand zu verdanken, den die Politik in Mettmann zu verantworten hat. Stellt sie es richtig an, dann kann sie noch weitaus mehr Bürger in sich vereinigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es fühlt sich an wie der Fausthieb auf den Tisch. Doch verspüren sollte ihn nicht nur der Bürgermeister, sondern auch die eingesessenen Parteien: Es ist die Unzufriedenheit mit dem Bisherigen, die Bürger in Wählergemeinschaften treibt. Neben dem Hang, zunehmend häufig Parteilose in politische Ämter zu wählen, ist auch das ein Trend. Doch in Mettmann ist er nicht angeschoben durch eine allgemeine Strömung, sondern durch hausgemachte Strukturen. Jetzt rächt sich die mangelnde Entscheidungsfreudigkeit alt eingesessener Fraktionen, die mit der Absegnung des aktuellen Haushalts den Status Quo in Beton gegossen haben und sich mit Kritik am Bürgermeister verbeißen, statt auch ihren eigenen Beitrag zum Stillstand zu hinterfragen. Wenn sie es richtig anstellt, hat die neue Wählergemeinschaft das Zeug, noch mehr Bürger hinter sich zu versammeln.

alexandra.ruettgen@rheinische-post.de

(arue)