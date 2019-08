Freiwilligenzentrale in Mettmann braucht Verstärkung : Ein Ehrenamtler wirbt fürs Ehrenamt

Mettmann Die Freiwilligenzentrale wirbt jetzt mit dem Slogan „Dein Lohn: Ein Lächeln“ für freiwilliges Engagement. Mit dabei ist Willy Wolfertz – ehrenamtlich.

In dem kleinen Büro an der Mittelstraße haben schon viele Menschen zusammengefunden. Das dokumentieren Fotos, die an den schlichten Wänden hängen: Lachende Menschen, Hände schüttelnde Menschen, immer wieder viele Menschen zusammen. Dass sich diese Personen getroffen haben, liegt auch an Willy Wolfertz. Der 65-Jährige engagiert sich seit zwei Jahren in der Freiwilligenzentrale der Caritas. „Unsere Aufgaben gliedern sich in zwei Bereiche“, erklärt er. „Zum einen bringen wir interessierte Personen mit Einrichtungen zusammen, die ehrenamtliche Hilfe suchen. Zum anderen werben wir für das Ehrenamt an sich.“