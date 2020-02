Jubelpaar : Magdeburger sind in Mettmann heimisch geworden

Mettmann Seit 1982 leben Ursula und Rolf Slaby, die jetzt mit vielen Gästen Diamanthochzeit feierten, in der Neandertal-Stadt.

Während ihr damaliger Verlobter Rolf in Berlin blieb, geriet Ursula nach ihrer Rückkehr wegen des Verdachts auf Republikflucht ins Visir der Stasi, musste zunächst ihren Pass abgeben und durfte sich nur in einem engen Umkreis um Magdeburg bewegen und reisen. „Erst als sie ihren Pass rund ein Jahr später zurück bekam, packte sie ihre sieben Sachen und folgte mir in den Westen“, berichtet Rolf Slaby.

Von dort zog es die beiden zunächst nach Gerresheim, wo sie bei Bekannten unterkamen und Rolf Slaby Arbeit in der Glashütte fand. „Später haben wir dann lange Zeit in Ratingen gewohnt“, erzählt das Ehepaar. Ursula fand Arbeit als Verkäuferin und Rolf arbeitete als Elektroingenieur für zahlreiche Firmen. Von dort ging es weiter nach Hochdahl und schließlich 1982 nach Mettmann. „Hier haben wir uns niedergelassen und wollten nicht mehr weg“. Rolf Slaby hat für seine Arbeitgeber viele Länder bereist. Er war unter anderem zuständig für den Bau von Stahlwerken in Mexiko oder Venezuela, für die Planung eines Krankenhauses in Vietnam und für die Errichtung einer Werft für die königliche Marine in Malaysia. Auch am Messebau in Düsseldorf war er beteiligt. Kein Wunder, dass Reisen auch zum liebsten Hobby von Familie Slaby wurde.