Jubelpaar in Mettmann : Ehepaar Arnold feiert Diamantene Hochzeit

Bürgermeister Thomas Dinkelmann gratuliert Gunther und Hildegard Arnold. Foto: Kreisstadt Mettmann. Foto: Kreisstadt Mettmann/Kreissstadt Mettmann

Mettmann Die Mediziner leben seit 1974 in Metzkausen und waren in Mettmann vielfältig ehrenamtlich engagiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Kennengelernt haben sie sich an einer Leiche. Beide studierten Medizin an der Georg-August-Universität in Göttingen. „Das ist doch bei vielen Medizinerpaaren so gelaufen“, sagt Professor Dr. Gunther Arnold (86) und lacht. Seine Frau, Dr. Hildegard Arnold (84), muss ebenfalls lachen. Das Ehepaar hat jetzt seine Diamantene Hochzeit gefeiert. Vor 60 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort. Nicht nur beruflich, sondern auch privat habe er alles richtig gemacht, sagt Professor Dr. Arnold: „Ich würde alles genau so wieder machen. Und ich würde auch meine Frau noch einmal heiraten.“

Bürgermeister Thomas Dinkelmann gratulierte dem Ehepaar im Namen von Rat und Verwaltung, für den Kreis gratulierte die stellvertretende Landrätin Elke Thiele. Hildegard Arnold wuchs in Göttingen auf, machte dort Abitur. Dann studierte sie Medizin an der Universität Göttingen und an der Medizinischen Akademie Düsseldorf, der heutigen Heinrich-Heine-Universität. Im Jahre 1960 folgten Staatsexamen und Promotion in Göttingen. 1961 zog sie zu ihrem Mann nach Düsseldorf. Seit 1974 wohnen die Arnolds in Metzkausen. Gunther Arnold stammt aus Düsseldorf, nach dem Abitur studierte er Medizin in Göttingen und der damaligen Medizinischen Akademie Düsseldorf, machte 1960 sein Staatsexamen, promovierte und habilitierte. Von 1974 bis zu seiner Emeritierung 1999 war er Lehrstuhlinhaber und Direktor des Instituts für Experimentelle Chirurgie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Während Gunther Arnold im medizinischen Bereich in vielen Organisationen ehrenamtlich arbeitete, unter anderem als Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie-, Herz- und Kreislaufforschung, engagierte sich Hildegard Arnold viele Jahre ehrenamtlich in Mettmann. Nach ihrer Pensionierung im Jahre 1999 führte sie regelmäßig sozialmedizinische Sprechstunden durch. Von 2004 bis April 2015 war sie Mitglied im Seniorenrat, die letzten neun Jahre als Vorsitzende. Außerdem vertrat sie die Interessen der Senioren als Mitglied am Runden Tisch für Seniorenfragen (RTfS) und arbeitete beim Aktionsbündnis für Seniorensicherheit (ASSE) mit. Groß gefeiert wird bei Arnolds am Wochenende, mit der Tochter den vier Enkelkindern und sieben Urenkeln.

(RP)