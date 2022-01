Egeria in Mettmann : Der 100-Jährige, der komplett neu anfing

Serafettin Sahin ist Vize-Geschäftsführer bei Egeria – und seit vier Jahrzehnten in der Heimtextil-Branche unterwegs. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Das Traditionsunternehmen Egeria hat sich in Mettmann eingerichtet. Im Angebot sind Heimtextilien: Handtücher in allen Qualitäten, Bodenmatten und Bademäntel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Den Spruch „Alles in trockenen Tüchern“ hat sich ein in Mettmann beheimatetes Unternehmen beim „U.S. Patent and Trademark Office“ als Marke eintragen lassen. Denn der Heimtextil-Spezialist Egeria druckt diesen Satz Jahr für Jahr – auf das jeweils aktuellen Abi-Handtuch für Strand oder Sonnenliege in den Maßen 75 mal 180 Zentimeter. Die 2022er-Ausgabe des textilen Dauerbrenners für alle Gymnasiasten, die der ultimativen Prüfungsangst entronnenen sind, kann in den Farbrichtungen „Steel“, einem Grau mit gelber Schrift, Granat – Rot mit hellblauer Schrift, oder Midnight – Dunkelblau mit roten Buchstaben und Zahlen geordert werden. Vize-Geschäftsführer Serafettin Sahin sagt: „Als Geschenk kommt unser Abi-Tuch immer gut an.“

Nach 100 Jahren in Tübingen wurde das 101. Jahr der Firmengeschichte in Mettmann geschrieben. Ausgerechnet am Ende des Jubiläumsjahrs zog Egeria an die Gold-Zack-Straße im Industriegebiet Ost um. Bis dahin gehörte der Hersteller und Anbieter von Handtüchern, Bodenmatten und Bademänteln noch zu den allseits bekannten und alteingesessenen Unternehmen in Tübingen. Plötzlich musste der Markenhersteller in Mettmann ein kompletter Neustart schaffen. „An unserem Stammsitz kam uns die Wohnbebauung immer näher. Große Lastwagen waren in dem Wohngebiet nicht gern gesehen“, erinnert sich Sahin. Dennoch war es nicht leicht, die baden-württembergische Wurzeln herauszureißen: In Tübingen seien Straßen nach den Firmengründern benannt, Plätze und Restaurants heißen wie jene machtvolle, weil mit König Numa Pompilius liierte Nymphe aus der römischen Mythologie: Egeria.

Die Kunden klingeln, Selin Özbilbildirici legt im Lagerverkauf zusammen, was sich die Kunden aussuchen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Info Lagerverkauf bietet günstige Preise Schnäppchen „In unserem Lagerverkauf bieten wir unsere normalen Qualitäten an“, sagt Serafettin Sahin. Pro Serie gibt es zum Beispiel Handtücher in fünf Größen und bis zu 20 Farben. Sobald eine Farbe durch eine andere ersetzt wird, gibt es die restbestände an der Gold-Zack-Straße 5 in Mettmann; werktags jeweils zwischen 10 und 16 Uhr. Die Kunden sind gebeten, einfach zu klingeln.

Auf den ersten Blick geht es in Mettmann deutlich nüchterner zu. In hohen Regalen lagern zwischen 1500 und 2000 Artikel, säuberlich sortiert nach Farben, Größen, Material-Qualitäten. Warum Mettmann? „Die Mehrzahl unserer Kunden sitzt hier in Nordrhein-Westfalen. Und wir hatten schon lange einen Show-Room in Düsseldorf“, berichtet Sahin, der seit vier Jahrzehnten im Bereich der Heimtextilien unterwegs ist. Das Grundstück samt dem ehemaligen Sitz eines Messebauers passten. Also wurde aus Egeria ein frottierter Mettmanner – mitten in der Corona-Pandemie. 20 Mitarbeiter mussten gefunden und neu angelernt werden. Weil Hotels und Restaurants zu den Großkunden gehören, „haben wir. wie so viele Unternehmen, wegen Corona Umsatzrückgänge verkraften müssen“, sagt Geschäftsführer Sahin. Aber darüber wolle er nicht lamentieren, sondern lieber nach vorn schauen.

Vier Jahrzehnte Branchenerfahrung helfen dabei, den zweiten Ausfall der Leitmesse zu verkraften. „Eigentlich wäre ich heute auf der Heimtextil in Frankfurt“, sagt Sahin. Dort erfahren Hersteller alles über kommende Modefarben und Trends. Das ist eigentlich die Basis dafür, beständig unter den Top Fünf der Branche zu bleiben. Nun werden Designer befragt – und die Produktion in der Türkei.