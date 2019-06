Firmen bieten Dualen Studenten interessante Praxisplätze : Studenten mit Praxis-Touch sind gefragt

Der IT-Dienstleister ComputerKomplett, hier Ausbildungsleiterin Janine Albrecht und Jürgen Lange, Leiter Personal, bindet Duale Studenten frühzeitig in Kundenprojekte ein. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Kreis Mettmann Das Duale Studium an der Fachhochschule der Wirtschaft in Mettmann ermöglicht Firmen, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen – in der IT-Branche beispielsweise.

Computersysteme sind ihrer Zeit voraus. Sie warnen etwa bei Traktoren in der Landwirtschaft vor einem Motorschaden, noch bevor dieser entstanden ist. So lässt sich das Problem kurzerhand beheben. Doch die digitale Revolution mit immer raffinierteren Anwendungen erfordert Fachleute, die die Programme entwickeln - IT-Experten, die schon heute händeringend gesucht werden und kaum zu bekommen sind. „Wir haben in unserer Branche einen absoluten Fachkräftemangel. Der wird noch zunehmen“, sagt Jürgen Lange, Leiter Personal beim IT-Dienstleister ComputerKomplett.

Der Software-Spezialist mit 370 Mitarbeitern, Niederlassungen in Deutschland sowie in der Schweiz und einem Stammsitz unter anderem in Mettmann setzt auf Ausbildung im eigenen Haus, um den Bedarf an hochqualifizierten Fachleuten zu decken. Ein Schwerpunkt sind Duale Studenten, die in Kooperation mit der Mettmanner Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) frühzeitig im Unternehmen eingebunden werden. „Die jungen Leute lernen nicht nur die Theorie im Hörsaal, sondern zugleich die Umsetzung im richtigen Leben“, beschreibt Ausbildungsleiterin Janine Albrecht den Vorteil. Das motiviert. Dank der Verzahnung von Theorie an der Hochschule und Praxis im Unternehmen, jeweils im dreimonatigen Wechsel, können die Studenten der Dualen Wirtschafts-Fachhochschule das Gelernte sogleich anwenden und ziehen Erfolgserlebnisse nicht nur aus der richtigen Berechnung von 20 Formeln, sondern aus konkreten Kundenprojekten, an denen sie vom ersten Semester an mitwirken.

Info FHDW lädt Eltern zum Infoabend ein Wann und wo Alles rund um das Duale Studium können Eltern mit ihren Kindern am Dienstag, 12. Juni, um 18.30 Uhr an der Marie-Curie-Straße 6 in Mettmann erfahren. Was Das Studienkonzept wird vorgestellt, die Studien- und Praxisphasen werden erläutert, außerdem gibt es Tipps zur Studienfinanzierung und zur optimalen Bewerbung an der Hochschule. An dem Abend ist auch Zeit für individuelle Gespräche. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Fürs Wintersemester sucht ComputerKomplett in Mettmann einen angehenden Wirtschaftsinformatiker der FHDW für die Praxisphase. Das ist kein Einzelfall. Firmen können Bewerbern für den Dualen Studienstart im Oktober durchaus noch interessante Praxisplätze bieten. „Wer sich jetzt bewirbt, hat gute Aussichten, ein attraktives Unternehmen zu finden“, sagt Anke Harms vom Career Service der Hochschule. Zumal sich junge Leute hier heutzutage ohnehin erst später entscheiden also noch vor Jahren.