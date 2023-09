Baumaßnahme in der Oberstadt 2024 wird Kirche St. Lambertus Baustelle

Rolf Hamacher, Sicherheits- und Bauexperte im Kirchenvorstand von St. Lambertus, ist anzusehen, dass er eine positive Botschaft zu vermelden hat. „Ich gehe davon aus, dass zeitnah, das heißt in wenigen Wochen, die Glocken an St. Lambertus wieder läuten und die genaue Zeit an der Turmuhr abzulesen sein wird.“ Die beiden verantwortlichen Architekten der Büros Gottfried Meerkamp sowie Holger Kolp bestätigen die Aussage des Mitglieds des Bauauschusses des Kirchenvorstandes. Sie verweisen darauf, dass bei einer Begehung mit entsprechenden Fachleuten im Jahr 2019 festegestelt worden sei, dass altersbedingte Mängel im Turm beseitigt wurden. Hierbei ging es unter anderem um das Beseitigen alter und und das Einfügen neuer wichtiger Balken. „Es ging vor allem um eine gewisse Stabilisierung im Inneren des Kirchturms“, sagt Gottfried Meerkamp und verweist darauf, dass es einem schon mulmig werden konnte, wenn man sich im hohen Glockenturm aufhielt. Das Glockengelaut sei damals abgestellt worden, um jegliche Erschütterungen bei den notwendigen Wartungsarbeiten im Turm zu vermeiden“, so der Architekt. Rolf Hamacher und die beiden Architekten bezifferte für die Sanierungsarbeiten am Glockenturm ein Investitionsvolumen von rund 300.000 Euro, das vom Erzbistum Köln aufzubringen sei.