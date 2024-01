Neues Programm in Mettmann Pilates, Yoga und Babytreffs beim Familienbildungswerk

Prävention und erstes Wissen sollen beispielsweise beim Kursus „Erste Hilfe am Kind“ vermittelt werden. Das Angebot wendet sich speziell an Eltern, Großeltern, Erzieher und an alle, die mit Kindern zu tun haben. Es werden keinerlei Vorkenntnisse benötigt. Vermittelt werden sollen Kenntnisse über zu treffende Sofortmaßnahmen bei Atemstörungen oder Störungen des Herz-Kreislauf-Systems, was bei Vergiftungen, Schock oder Knochenbrüchen zu tun ist oder mit welchen Erkrankungen im Kindesalter zu rechnen ist. „Damit Unfälle gar nicht erst passieren, werden außerdem besondere Gefahrenquellen für Kinder aufgezeigt und vorbeugende Maßnahmen nahegebracht“, lautet ein weiterer Programmpunkt. In Mettmann findet der Kursus zum Preis von 50 Euro am 23. Januar in der Zeit von 9 bis 17.15 Uhr an der Bahnstraße 55 statt. Am 5. März, im gleichen Zeitraum, findet ein weiterer „Erste Hilfe am Kind“-Kursus statt.