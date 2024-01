Kompetenz am Endgerät Digi Café Ost findet wieder statt

Gemäß aktueller Studien haben Golden Ager zu Hause WLAN und Internetanschluss. Auch sie nutzen Smartphone und Computer – Suchmaschinennutzung, Lesen von Nachrichten, E-Mail-Korrespondenz und Messenger-Dienste nehmen eine zentrale Rolle in der Internetnutzung der älteren Generation ein. Glücklich sind die Senioren, die Kinder und Enkel haben, die Wissen rund ums Thema vermitteln. Für alle anderen gibt es auch 2024 das vom DRK angebotenen Digi Café Ost. Nächster Termin ist am Mittwoch, 10. Januar, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr an der Bahnstraße 55 in Mettmann.