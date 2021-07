Bautrockner und Spendenbereitschaft : Betrug an Hochwasser-Opfern

kreis mettmann/Köln Mit einer dreisten Masche wollen Betrüger Hochwasser-Opfer ausnehmen. Andere versuchen, die große Spendenbereitschaft der Menschen auszunutzen.

Betrüger versuchen momentan, einerseits Hochwasseropfer auszunehmen und andererseits die hohe Spendenbereitschaft auszunutzen. Wie die Polizei Köln berichtet, ermitteln Beamte in mehreren Fällen, in denen Flut-Geschädigte in so genannten Fake-Shops im Internet Bautrockner bestellt und sie im Voraus bezahlt haben. Die Ware haben sie nie erhalten. Außerdem soll ein Unbekannter ein fremdes Foto genutzt haben, um Spenden zu erschleichen. Die Beamten warnen nachdrücklich vor solchen Maschen.