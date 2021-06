Unfall in Mettmann : Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Mettmann Dienstagabend musste die Ratinger Landstraße vorübergehend einseitig gesperrt werden. Der Grund dafür war ein Verkehrsunfall. Eine 72-jährige Autofahrerin übersah eine andere Verkehrsteilnehmerin und kollidierte mit ihr.

Am Dienstagabend, 8. Juni, fuhr eine 72-jährige Mettmannerin gegen 19.30 Uhr mit ihrem Mercedes die Ratinger Landstraße. Auf dem Weg nach Mettmann bog sie an der Einmündung zur Kantstraße nach links ab. Dabei übersah sie offensichtlich eine ihr entgegenkommende 53-jährige Erkratherin, die mit ihrem VW Golf in Fahrtrichtung Ratingen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision in deren Folge beide Fahrzeugführerinnen schwer und der 71-jährige Beifahrer des VW leicht verletzt wurden.