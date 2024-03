Frühlingsputz in der Neandertal-Stadt Großreinemachen in Mettmann

Am Samstagvormittag war für viele Mettmanner das wichtigste Accessoire eine Greifzange. Damit und mit Müllsäcken zogen sie durch Mettmanns Straßen und Grünanlagen, den Blick konzentriert auf den Boden gerichtet. Viele waren dem Aufruf der Stadtverwaltung gefolgt und hatten unter dem Motto „Wir in Mettmann – für eine saubere Stadt“ in ihrem Wohnumfeld Müll gesammelt. Familien, Einzelpersonen und Paare, vom Kleinkind bis zum Senior, alle waren sie auf den Beinen, um zumindest ein kleines Stück für einen kleinen Zeitraum zu säubern.