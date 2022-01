Nachbarschaftliches Engagement am Goldberg Mettmann : Nachbarschaft peppt Spielplatz mit Doppelliege auf

Der NRW-Fördertopf „2000 mal 1000“ machte jetzt am Spielplatz Am Mühlenteich die Anschaffung der Holzliege möglich. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die Idee, wie der Spielplatz aufgepeppt werden könnte, war schnell gefasst. Der entsprechende Antrag stieß im Kreis Mettmann auf positive Resonanz und wurde in Windeseile genehmigt. Man sollte jedoch gar nicht glauben wie schwer es ist, so eine Umsetzung dann in der Stadt auch genehmigt zu bekommen. Denn die Stadt hat das letzte Wort, was auf Spielplätzen passiert. Eine Geschichte mit Happy End.

Angesichts der derzeit trüben Großwetterlage ist sie noch ein schönes Schaustück. Doch irgendwann wird die Sonne wieder für alle scheinen - und dann wird die Dopelliege auf dem Spielplatz Am Mühlenteich im Stadtwald zu einem Lieblingsplatz avancieren.

Das hölzerne Möbel soll allen die Gelegenheit geben, entspannt ein Buch zu lesen oder den Nachwuchs auf dem Spielplatz im Blick zu haben und es sich selbst gemütlich zu machen. Ermöglicht hat die Liege letztlich Sarah Saretzki. Zusammen mit Thommy Sterz entdeckte sie den NRW-Fördertopf „2000 mal 1000“, bei der Bürger für Aktionen zur Stärkung der Nachbarschaft Anträge auf 1000 Euro stellen konnten. Davon wurden dem Kreis Mettmann „40 mal 1000“ bewilligt. Ursprünglich sollte ein Schränkchen platziert werden, in dem alle Utensilien, die Kinder zum Spielen auf in einer Buddelkiste nutzen, sicher und gut für jedermann verstaut werden können. Weil es aber, wie Sarah Saretzki berichtet, Sicherheitsgründe seitens der Verwaltung – schließlich geht es um die Nutzung von öffentlichem Raum – gab, auch ein Sonnensegel als Schattenspender über besagter Buddelkiste abgelehnt wurde, fiel die Wahl auf ein bequemes Sitzmöbel.

Kurz vorm Jahreswechsel wurde die Doppelliege dann angeliefert und in einer kommunikativen Gemeinschaftsaktion, eingedenk der aktuellen Corona-Auflagen, gemeinsam zusammengebastelt und auf dem Spielplatz aufgestellt. „Dass es dann doch zeitlich alles noch bis Silvester mit der städtischen Genehmigung und der Bestellung geklappt hat, hat mich sehr für die benachbarten Familien gefreut“, sagt Initiatorin Sarah Saretzki.