Geistliches Wort aus Mettmann : Don Bosco – junger Priester mit sozialem Gewissen

Pfarrer Herbert Ullmann bricht eine Lanze für die Flüchtlingshilfe. Foto: Dietrich Janicki/Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Schön, aber naiv“ könnte jemand einwenden, wenn er dieses Lebensmotto liest, das übrigens berühmt geworden ist. Der Mann, der es vor über 150 Jahren ausgesprochen hat, war alles andere als naiv.

Sein Humor aber gründete in einer tiefen Liebe zum Menschen und zu Gott! Heute hat er Namenstag!

Gemeint ist Giovanni Bosco, besser bekannt als Don Bosco. Im italienischen Piemont wächst er in ärmsten Verhältnissen auf. Bis er 14 Jahre alt ist, kann er weder lesen noch schreiben. Dann unterstützt ihn der Pfarrer in dem kleinen Dorf. Der Heranwachsende erweist sich als sehr interessiert und eifrig. Mit 16 verdient er sich in verschiedenen Handwerksbetrieben seinen Lebensunterhalt und kann so auch die Höhere Schule bezahlen. Er möchte lernen!

Er geht seinen Weg in und mit der Kirche. 1841 wird er Priester in Turin, einer alten Stadt mit viel Elend und sozialer Not. Hunderte von Kindern und Jugendlichen leben auf der Straße und machen Stadtviertel unsicher. Das kennen wir heute auch aus den großen Metropolen – nicht nur in Asien, Afrika und Lateinamerika.

Don Bosco, wie man ihn nennt, weiß um seine sozialpädagogische und seelsorgliche Ader. Er weiß was Hunger ist. Er kennt Perspektivlosigkeit und Zukunftsangst, Schlagwörter auch unserer Zeit. Und er packt an, holt die jungen Leute von der Straße. Erst mal ein Dach über dem Kopf – in einer Scheune die er für wenig Geld erwirbt und mit den „Pänz“ herrichtet. Was er sich an praktischem Wissen angeeignet hat, gibt er weiter. Die Straßenkinder hängen an seinen Lippen wenn er erzählt. Sie lachen, wenn er artistische Kunststücke vorführt, wenn er ihnen Zaubertricks beibringt. Sie vergessen die Zeit, wenn er mit ihnen auf den Bolzplatz geht. Und sie erfahren im Tun dieses gar nicht mehr so jungen Priesters, dass sie von Gott unendlich wertvoll gefunden und geachtet sind. Sie erfahren erstmals Anerkennung. Sie krempeln mit ihm die Ärmel hoch, als 1854 eine große Cholera-Epidemie ausbricht und das öffentliche Leben lahm legt. Zu tun gibt es genug!

Später entstehen Ausbildungshäuser und Lehrwerkstätten. In ihnen geht es „modern“ zu: Verbot körperlicher Gewalt, keine betriebsfremden ausbeuterischen Arbeiten, fester Lohn, zugesicherte Urlaubsregelung für die jungen Leute. Leib- und Seelsorge bilden für Don Bosco eine Einheit. Als er 50 Jahre nach seinem Tod heilig gesprochen werden soll, fragen römische Kreise kritisch an, ob er überhaupt gebetet habe bei all seiner Sozialarbeit. Der Papst soll mit der Gegenfrage geantwortet haben: „Wann, bitte, hat er n i c h t gebetet …“

Msgr. Herbert Ullmann, Katholische Pfarrgemeinde Mettmann.

(RP)