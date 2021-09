DLRG aus Mettmann : 56 Stunden im Hochwasser-Einsatz

Mettmann Die DLRG-Helfer Robin Hillen und Christian Muche berichteten Bürgermeisterin Sandra Pietschmann, wie sie bei der Hochhwasser-Katastrophe helfen konnten.

) Im Rahmen der Woche des bürgerschaftlichen Engagements hat Bürgermeisterin Sandra Pietschmann den DLRG-Lebensrettern Robin Hillen und Christian Muche für ihren Hilfseinsatz im Rhein-Sieg-Kreis gedankt. Dort waren viele Ortschaften nach den Juli-Unwettern überflutet worden. Die Mitglieder der Mettmanner DLRG-Ortsgruppe berichteten, was sie in ihren Einsatzgebieten erlebt haben.

Als die DLRG am Abend des 14. Juli Vollalarm auslöste, packte Hillen, der zusammen mit Muche zur Katastrophenschutz-Einheit des DLRG-Bezirks Kreis Mettmann gehört, seine Sachen und machte sich auf den Weg zum Sammelpunkt. Muche war zu diesem Zeitpunkt im Urlaub, konnte erst eine Woche später mit in den Einsatz gehen. Mit DLRG-Mitgliedern aus Erkrath und Haan und einem Boot auf einem Anhänger ging es los. „Zunächst haben wir noch alles eingesammelt, was wir finden konnten“, sagt Hillen. DLRG-Kräfte aus Mülheim, Bonn und Monheim wurden mitgenommen, die den Einsatztrupp verstärkten. Dann ging es in den Rhein-Sieg-Kreis. „Es war für uns schwierig, nachts überhaupt ins Einsatzgebiet zu kommen“, erinnert sich Hillen. Überflutete Straßen und liegengebliebene Fahrzeuge erschwerten die Anfahrt. Immer wieder mussten sie umdrehen.