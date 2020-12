Diskussion um neue Gesamtschule : Eltern kämpfen für Realschule

Kirsten Bille und Mitstreiter wollen Montag die Petition zum Erhalt der Realschule übergeben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die finale Online-Petition „Pro Realschule Mettmann“ soll Montag übergeben werden. Bürger fordern den Erhalt der Realschule – parallel zur Gesamtschule.

Die Einleitung einer Gesamtschule für Mettmann ist beschlossen. Nach wie vor aber gibt es viele Mettmanner, die sich die positive Entwicklung der Schullandschaft nur vorstellen können, wenn parallel zur entstehenden Gesamtschule die Realschule weitergeführt wird. Am Montag soll eine finale Online-Petition „Pro Realschule Mettmann“ gegen 15.30 Uhr im Rathaus an Bürgermeisterin Sandra Pietschmann übergeben werden. Das berichtet Kirsten Bille, seit fünf Jahren in der Schulpflegschaft aktiv.

„Es geht nicht darum, die Idee der Gesamtschule zu kippen. Aber parallel zu ihr soll die Realschule Mettmann bestehen bleiben“, erklärt sie. Warum eine gut eingeführte und funktionierende Bildungseinrichtung aufgegeben werden soll, kann auch Nadine Lutz nicht verstehen. „Als besorgte Mutter von zwei Kindern bin ich sehr verunsichert zum Thema weiterführende Schulen in Mettmann. Mein Sohn (9 Jahre) wird zum Sommer die 4. Klasse verlassen und hat eine Empfehlung für die Realschule erhalten, was seinem Leistungsstand entspricht“, formuliert sie in einem offenen Brief, der der RP vorliegt.