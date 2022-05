Digitaliisierung in Mettmann: Der Glasfaser-Ausbau startet Ende Juni​.

Mettmann Metzkausen und Obschwarzbach sollen noch in diesem Jahr auf Netzgeschwindigkeit kommen: 1300 von 3200 Haushalten bekommen Glasfaserkabel bis in die Wohnungen. Und für Nachzügler soll eine kurze Frist zur Nachzeichnung eingeräumt werden.

In der Woche zwischen dem 20. und 26. Juni soll die Glasfaser in Metzkausen und Obschwarzbach sichtbar werden. Dann werden die PoP – „Points of Presence“ in den Stadtteilen ausgestellt. In Metzkausen soll der „PoP“ zwischen der Sportanlage „Auf dem Pfennig“ und dem Tennisplatz stehen und in Obschwarzbach liegt der Standort bei alten Bolzplatz. Von dort aus würden wie bei einem Spinnennetz die Straßen und Häuser miteinander verkabelt.