Weiterbildung in Mettmann NGG fordert mehr digitale Weiterbildung für Beschäftigte

Praxisnahes Know-how muss verstärkt in die Unternehmen gebracht werden. Das funktioniert nur, wird ‚Motivationsfaktor B‘ genutzt – „B“ wie Bildung. Das koste Zeit, die nicht am Arbeitsplatz, sondern in Seminaren investiert werde. Investition in funktionsfähige Digitalstrategien bietet die Chance, fit für die Zukunft zu sein.