Großes RP-Osterrätsel : Diese Vögel gibt’s auch in der Innenstadt

Diese Vögel gibt’s auch in der Innenstadt

Mettmann In Häuserschluchten sind viele Vogelarten zu entdecken: Ein Streifzug mit Hobby-Ornithologe Berthold Schulze.

Doch auch in der Innenstadt können sich Interessierte auf die Spuren von Wildvögeln begeben: Das weiß Hobby-Ornithologe Berthold Schulze, der von seiner Wohnung am Markt aus einen guten Blick auf die Ostseite des Kirchturms hat und ein Turmfalkenpärchen beobachten kann, das dort einziehen möchte.

Gesucht werden fünf Vogelarten. Antwort nennen unter 01379 88 30 28 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) oder SMS mit Kennwort „rp12“, Leerzeichen, Name, Adresse und Lösung an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme ab 18; ausgeschlossen Mitarbeiter. Das Los entscheidet, die Gewinner werden benachrichtigt. Barauszahlung des Gewinns erfolgt nicht. Teilnahme- und Datenschutzbedingungen unter rp-online.de/teilnahmebedingungen. Teilnahmeschluss: 14. April 2020, 24 Uhr.

„Allerdings haben die das Problem, dass die Dohlen ebenfalls in den Horst wollen“, erzählt er. Der tierische Streit hat sichtbare Folgen: „Da fliegen auch mal die Federn. Mal sehen, wer sich durchsetzt.“

Tag der Archive in Neuss

Tag der Archive in Neuss : Tauben waren die heimlichen Stars

Bereits im vergangenen Jahr hatte ein Turmfalken-Pärchen an St. Lambertus erfolgreich seine Jungen aufgezogen, nachdem die Einflugschneise zum Horst verengt wurde, so dass die Nilgänse, die es sich dort einmal gemütlich gemacht hatten, keinen Durchschlupf mehr fanden. Seither kreisen Falken auch über den Jubiläumsplatz und versetzen die dort sitzenden Tauben regelmäßig in helle Aufregung.