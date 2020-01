Verein bereitet Start für Oktober vor : Bürgerbus – die Routen stehen schon fest

Mettmann Mit großen Schritten geht der Verein auf die Verwirklichung seines Projekts zu. Aktuell wartet er auf die Förderzusage.

Bodo Nowodworski ist hoch erfreut. Erstmals sind er und seine Mitstreiter mit ihrem Projekt, dem Mettmanner Bürgerbus, an die Öffentlichkeit gegangen. Und das große Interesse an ihrem Infostand in der Galerie Königshof hat sie selbst überrascht: „Wir haben andauernd Besuch gehabt. Seit 9.30 Uhr führen wir ohne Unterbrechung Gespräche“, berichtet Mettmanns ehemaliger Bürgermeister, der jetzt Vorsitzender des Vereins ist. Auch Peter Kegeler, ist neugierig vorbei gekommen: „Vor allem ältere Leute sind froh, wenn sie so was nutzen können“, sagt der 74-jährige Rentner. Er kenne bereits den Bürgerbus in Erkrath und ist damit „sehr, sehr zufrieden“. Derart motiviert wollen die Mitglieder des BürgerBusVereins jetzt die weiteren Schritte angehen.