Ausblick auf 2020 : Diese Projekte muss Mettmann stemmen

Mettmann Im Jahr 2020 stehen wichtige Entscheidungen an, die die Stadt viel Geld kosten werden. Ein Überblick.

Bürgermeister Thomas Dinkelmann und Kämmerin Veronika Traumann haben in der letzten Ratssitzung vor der Winterpause einen Überblick darüber gegeben, welche Projekte 2020 geplant sind. Zugleich aber machte die Kämmerin darauf aufmerksam, dass die Stadt Mettmann ein Defizit von 3,7 Millionen Euro aufweisen wird. Mettmann habe im Vergleich zu den anderen kreisangehörigen Städten eine „unverändert schwache Ertragsposition“, sagte Traumann und kündigte an, dem Rat ein Paket an Sparmaßnahmen vorzulegen, über das der Rat entscheiden muss. Da auf Steuererhöhungen verzichtet werden soll, ist damit zu rechnen, dass bei weiterhin schwacher Ertragslage bei den Ausgaben gekürzt wird. Für 2020 sind laut Kämmerin Veronika Traumann Investitionen in Höhe von rund 20,5 Millionen Euro geplant.

Feuerwehr Die Ertüchtigung der Technik laufe gemäß Brandschutzbedarfsplan weiter, berichtete Thomas Dinkelmann, und die Planungen für den Neubau der Feuerwache an der Peckhauser Straße schreiten ebenfalls voran. Laut Ratsbeschluss soll die Feuer- und Rettungswache am Peckhaus auf dem Gelände der ehemaligen Förderschule errichtet werden. Das Schulgrundstück wurde bereits von der Stadt zurückgekauft. Für den Umbau des Schulgebäudes Peckhauser Straße veranschlagt Kämmerin Veronika Traumann 1,9 Million Euro, für den weiteren Neubau der Feuerwache am Peckhaus eine Million Euro. Mit dem neuen Hauptstandort kann der Zweigstandort in Metzkausen aufgegeben werden. Es bleiben der Standort in Obschwarzbach und ein Gerätehaus am jetzigen Standort der Feuerwehr am Rathaus. In Obschwarzbach soll für die Feuerwehr eine Fahrzeughalle gebaut werden. Kosten: 300.000 Euro.