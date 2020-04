Mettmann/Erkrath/Wülfrath : Diese Feste sind von den Regeln betroffen

Im vergangenen Jahr war die Rheinhessische Weinprinzessin Stephanie Eckert zu Gast beim Mettmanner Weinsommer. Der muss in diesem Jahr wohl ausfallen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Bis zum 31. August müssen wegen der Pandemie Veranstaltungen ab 1000 Teilnehmern abgesagt werden.

(arue) Als städtische Veranstaltungen sind davon in Mettmann unter anderem die Kunstmeile (5. Juli), das Open-Air-Kino (7. August) und das Heimatfest (28. bis 30. August) betroffen. Am Dienstag wird dazu der Verwaltungsvorstand beraten. Es drohen Absagen. Eine Verschiebung hält Kulturamtsleiterin Marion Buschmann für „ausgesprochen schwierig“: „Alle Sommerwochenenden sind schon verplant“, berichtet sie. Und es sei nicht abzusehen, ob das Großveranstaltungsverbot womöglich über Ende August hinaus verlängert werde. Auch mit Blick auf mögliche Regressforderungen sei daher ein klarer Schnitt jetzt richtiger, glaubt sie. Buschmann fragt sich auch, was aus den Abschlussfeiern von Realschule und Gymnasien wird, die in der Stadthalle stattfinden.

Auch die Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft 1435 in Mettmann wird sich beraten. Sie hält am Montag eine Vorstandssitzung per Videokonferenz ab, berichtet Geschäftsführer Andreas Themann. Denn betroffen ist auch die Johanniskirmes, die in diesem Jahr vom 26. bis 30. Juni gelaufen wäre. Sie lockt täglich bis zu 4000 Besucher an. Das Schützenfest zählt regelmäßig nur 400 Gäste, könnte rein theoretisch also stattfinden. Doch die Kirmes finanziert das Schützenfest, „ohne sie könnten wir das Fest nicht feiern“, erläutert Themann. Für eine Verschiebung gebe es „Alternativen im Herbst“, doch darüber werde noch beraten.