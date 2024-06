Diebstähle in Seniorenheimen „Eine unglaublich schäbige und miese Tat“

Zur Verhandlung war der Angeklagte im Rollstuhl gekommen. Eine schwere Nervenerkrankung hat ihn in den letzten Monaten in eine Lage gebracht, in der einige seiner Opfer schon seit Jahren ausharren müssen. Hilfsbedürftig und teils dement waren die Seniorinnen, die der 31-Jährige in Seniorenheimen in Mettmann und Wülfrath bestohlen hatte. Nun wurde der Altenpfleger wegen schweren Diebstahls in zehn Fällen zu zwei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Er habe, so Richter Christian Podeyn, die Hilflosigkeit seiner Opfer ausgenutzt.