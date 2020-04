In der Nacht auf Ostersamstag : Diebe plündern Juwelier an der Oberstraße

ARCHIV - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: SYMBOLFOTO - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa: «Vier Straftäter nach Ausbruch aus der Psychiatrie gefasst") Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mettmann (RP) Am noch nächtlichen Samstagmorgen sind zwei unbekannte männliche Personen in ein Juweliergeschäft an der Oberstraße 8 eingestiegen. Anwohner waren durch Geräusche aufmerksam geworden und sahen die beiden in Richtung Adlerstraße davonlaufen.

