Mettmann : Die Tennisbälle fliegen schon wieder

Aber der Sportbetrieb in Mettmann läuft insgesamt recht zähflüssig an. Grund dafür sind die bisweilen nicht leicht zu erfüllenden Hygiene- und Abstandsregeln wegen des immer noch präsenten Corona-Virus.

So bemerkte Sandra Pietschmann in der vergangenen Woche, dass diese Vorgaben bei ihrem Verein Mettmann-Sport mit seinen über 4500 Mitgliedern überarbeitet werden mussten, da sie nicht übereinander passen. ME-Sport könne nur mit einer einheitlichen Regelung einen vernünftigen Trainings- und Übungsbetrieb in den Abteilungen sicherstellen, erklärt die Geschäftsführerin. Dass der Sportbetrieb in Mettmann recht zähflüssig anläuft, gibt Mettmanns Sportdezernent Marko Sucic auf Anfrage unserer Redaktion zu. Er verweist auf die strengen Hygiene-Vorschriften und die Abstandsregeln, die aus gesundheitlichen Gründen unbedingt einzuhalten seien. „Da rücken wir aus nachvollziehbaren Gründen nicht von ab.“ Er macht deutlich, dass bis Ende Mai die Sporthallen in der Kreisstadt geschlossen bleiben. „Hinsichtlich einer kurzfristigen Öffnung der Außensportanlagen wird in der Verwaltungskonferenz am Dienstag entschieden.“