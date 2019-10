Kreis Mettmann unterstützt Sprachförderung : Eltern erhalten Tipps über die „Sprachblume“

Mettmann Der Kreis Mettmann hat eine App zur Sprachentwicklung von Kindern entwickelt und jetzt erweitert.

Seit zwei Jahren können Eltern Informationen zur sprachlichen Entwicklung ihres Kindes abrufen und so eventuelle Probleme kurzfristig erkennen sowie erste Tests selbst vornehmen. Darüber hinaus gibt es Hörbeispiele zu Lernphasen sowie Informationen zur Sprachentwicklung in fünf Sprachen. „Es hat sich gezeigt, dass Eltern, Kita-Mitarbeiter und Kinderärzte die App rege nutzen“, berichtet Barbara Städler, Sprach- und Heilbeauftragte des Kreises Mettmann. Damit künftig noch mehr Eltern die App nutzen können, wurde das Angebot für Kinder über sieben Jahre erweitert. Im roten Blütenblatt der „Sprachblume“ finden sich unter „Hilfen“ die Rubriken Kinder unter sieben Jahre und Kinder über sieben Jahre zum Anklicken. Neu ist zudem, dass die Bearbeitung der „Sprachblume“ auch in anderen Städten außerhalb des Kreises möglich ist und mit eigenen Fachleuten und Adressen belegt werden kann. Die Rechte liegen weiterhin beim Kreis Mettmann. Die Seite heißt https://sprachblume.kreis-mettmann.de/download. Handzettel mit dem QR-Code zur Sprachblume liegen in den Kitas, Familienzentren und Beratungsstellen sowie in Arztpraxen aus.