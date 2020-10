Mettmann : Die Natur entdecken auf dem Lehrpfad im Stadtwald

Mettmann Von der Stieleiche bis zur Robinie – Besucher erhalten Informationen über mehr als 40 unterschiedliche Baumarten. Vor rund fünf Jahren wurde die Idee des Naturlehrpfads geboren.

Der neue Naturlehrpfad im Stadtwald ist jetzt eröffnet worden, coronabedingt in kleinem Rahmen. Bürgermeister Thomas Dinkelmann begrüßte die anwesenden Gäste, darunter einige Sponsoren, die dieses Projekt überhaupt möglich machten.

Vor rund fünf Jahren wurde die Idee des Naturlehrpfads geboren, der heute Informationen über mehr als 40 unterschiedliche Baumarten im Stadtwald für interessierte Besucher bereithält. Hierzu zählen neben der Stieleiche, einem im Jahr 1830 gepflanzten und damit einem der ältesten Bäume im Stadtgebiet, auch drei neue Pflanzungen: Die Aulen Mettmanner stifteten traditionell mit einer Robinie den Baum des Jahres, die Stadt beteiligte sich mit einem Birnenbaum an der Streuobstwiese, und eine Mettmanner Bürgerin stiftete eine Magnolie.

„Es ist eine schöne Nachricht, dass man nun so viele verschiedene Bäume in der Natur und zu allen Jahreszeiten erleben und beobachten kann“, freut sich Dinkelmann und dankt den Unterstützern, die vor allem die neue Beschilderung im Stadtwald mitfinanziert haben. Neben den Aulen Mettmannern zählen hierzu insbesondere die Firma Päschke, Familie Kückels, der Sankt Martin Verein Metzkausen, Familie Kubel als Veranstalter des „Trödelmarkt mit Herz“ sowie der dm-drogerie Markt, der das Projekt über die „Aktion HelferHerzen“ unterstützt hat, informiert die Stadt.

Zum neuen Naturlehrpfad hat die städtische Jugendförderung einen Flyer aufgelegt, der beispielsweise im Stadtwald kostenlos mitgenommen oder auf der städtischen Internetseite heruntergeladen werden kann. „Mit dem Plan wird man von Station zu Station über einen Rundweg geführt“, erklärt Abteilungsleiter Axel Meven. „Darüber hinaus gibt es an vielen Bäumen zusätzliche Informationstafeln.“ Die Stadtwaldkids pflanzten an der Streuobstwiese einige Blumenzwiebeln, die schon im kommenden Frühjahr blühen werden. „Kinder, die lernen, Verantwortung für die Natur zu übernehmen, gehen auch gut mit ihrer Stadt um“, betont Friedel Liesenkloß von den Aulen Mettmanner. „Unser Dank gilt aber auch der Stadt und vor allem unserem scheidenden Bürgermeister Thomas Dinkelmann, der uns in seiner Amtszeit stets bei diesem Projekt unterstützt hat.“