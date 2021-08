Kultur in Mettmann : Die Musikschule öffnet sich für „Mäuse“ und „Strolche“

Kultur in Mettmann

Philipp Horn am Horn war beim Sommerkonzert 2019 den Jüngsten der Musikschule entwachsen. Aber hier werden Grundlagen gelegt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Alle großen Künstler haben mal ganz klein angefangen. In der Musikschule Mettmann beginnt das Lernen schon im zweiten Lebensjahr.

Jetzt dürfen auch die „Kleinen“ wieder in die Musikschule. Die neuen Kurse starten am Mittwoch, 25. August, um 13.45 Uhr für die „Musikschul-Mäuse“ (ab ca. 1,5 Jahren) und um 14.45 Uhr für die „Musikschul-Strolche“ (ab ca. 3 Jahren). Sie dauern jeweils 45 Minuten. Die Kurse umfassen in diesem Semester zwölf Termine (je nach Starttermin) und kosten jeweils 72 Euro.