Die Mettmanner Multi-Künstlerin Dagmar Grotendorst : Das Loslassen ist gerade ihr Thema

Dagmar Grotendorst an ihrer künstlerischen Wirkungsstätte unterm schrägen Dachfenster in Metzkausen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Sie ist eine Rundum-Künstlerin, multi-aktiv gewissermaßen. Sie malt, schreibt, schauspielert. Auch das Schöpfen von Papier ist ihre Leidenschaft. Und sie wirkt im Netzwerk, nicht nur mit Frauen.

Der Begriff Künstlerin trifft auf Dagmar Grotendorst gleich in mehrfacher Hinsicht zu: als Autorin, Schauspielerin, Aktionskünstlerin und Malerin ist sie ein Multitalent, das auch noch perfekt im „Netzwerken“ ist. Diese Fähigkeit kommt ihr als Mitinitiatorin des „Frauen-Netzwerk Mettmann“ genauso zugute wie bei ihrer Arbeit im Arbeitskreis Stadtentwicklung. Hier ist sie bereits als Autorin von zwei Texten auf den an historisch bedeutenden Orten im Stadtgebiet aufgestellten Stelen in Erscheinung getreten.

An ihrem kombinierten Wohn- und Arbeitsort in Metzkausen entstehen neben den unterschiedlichsten Texten auch ihre Kunstwerke, an einem großen Arbeitstisch unter dem Dachflächenfenster in ihrem zum Atelier umgestalteten Dachgeschoss. „Gerade experimentiere ich mit Tusche“, erzählt sie und führt den so genannten „Schwertschlepper“ vor, einen Pinsel, dessen Haare vorne spitz zusammenlaufen, der hinten aber ganz breit ist, so dass er viel Tinte aufnehmen kann. „Mit dem Pinsel geht man mit Schwung über das Papier. Dabei lässt die Tinte abstrakte Kleckse, dicke und dünnere Streifen und Formen zurück. Diese betrachte ich, und wenn mir zu einer der abstrakten Form eine Assoziation kommt, verwandle ich sie in das, was ich darin gesehen habe,“ so Grotendorst, während sie aus einer tropfenförmigen Form den Körper eines Engels entstehen lässt, der mit der feinen Spitze des Schwertschleppers filigrane Flügel erhält.

info Neander Mahl mit Familie und Band Ein Projekt, an dessen Planung Dagmar Grotendorst derzeit beteiligt ist, ist das „Neander Mahl“, das am 7. August stattfinden soll: „Wir stellen Biertischgarnituren zur Verfügung, die gebucht werden können, um gemeinsam mit Familie und Freunden ein selbst mitgebrachtes Picknick zu essen. Für musikalische Unterhaltung sorgt eine Band.“ Info zu Dagmar Grotendorst auf der Website wortbewegung.net

„Loslassen ist gerade mein Thema“, sagt Grotendorst schmunzelnd, betrachtet das Blatt Papier und befindet es als fertig. „Beim Malen fällt mir das leicht. Anders als beim Schreiben. Da klebe ich am geschriebenen Wort und feile und feile, bis es mir perfekt erscheint“, bekennt sie und deutet auf die zahlreichen Notizbücher in einer Vitrine. Die meisten sind mit Umschlägen aus handgeschöpftem Papier umhüllt. „Bei der Papierherstellung kann man das Haptische mit dem geschriebenen Wort verbinden,“ so Grotendorst über eine weitere ihrer zahlreichen Betätigungen als „Impulsgeberin“, wie sie sich selbst bezeichnet. „Es ist immer so schön anzusehen, wenn die Kinder und auch Erwachsenen ihren selbst geschöpften Bogen Papier wie einen Schatz nach Hause tragen. Besonders, wenn sie anfangs gesagt haben, sie könnten das sicher nicht und das würde nicht schön werden, was sie machen.“

Wie viele ihrer in Kunst und Kultur tätigen Kolleginnen und Kollegen konnte auch Dagmar Grotendorst aufgrund der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen viele geplante Projekte und Aktionen nicht umsetzen. So auch die mit Persönlichkeits-Coach und Stil-Expertin Angelika Blie geplanten Workshops für Frauen in den Wechseljahren. „Ich hoffen, dass wir die Wochenend-Seminare dann im Herbst durchführen können, bei denen Frauen lernen, die Wechseljahre statt als ‚ungeliebten Wendepunkt‘ als Chance zu sehen.“ Immer geht es ihr um Kommunikation. Auch bei den Treffen des „Frauen-Netzwerk“, das kurz nach seiner Gründung bereits 120 Mitglieder hat, darunter auch Männer.