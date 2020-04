Kommunalwahl in Mettmann : „Die Menschen haben derzeit andere Sorgen“

Mettmann Die Kommunalwahl in NRW soll eigentlich am 13. September stattfinden. Soll sie nun wegen der Corona-Krise verschoben werden? Der Bürgermeisterkandidat der Grünen, Nils Lessing, antwortet.

Lessing Zu einer Wahl gehört die politische Meinungsbildung der Bürger. Im Moment haben die Menschen aber andere Sorgen, als sich mit Parteiprogrammen zu beschäftigen. Auch sollte diese Meinungsbildung in der Öffentlichkeit stattfinden können und nicht nur in den sozialen Medien. So schnell sehe ich in nächster Zeit den Zustand aber nicht kommen, in dem öffentliche Veranstaltungen stattfinden können. Viele Parteiverbände im Land haben noch keine Listenaufstellung durchgeführt. Ich denke, alle Bewerber um ein kommunales Mandat müssen die Möglichkeit haben, sich bei einer Versammlung vorzustellen. Dazu gehören auch ältere Menschen und Personen aus anderen Risikogruppen. Eine zu lange Verschiebung hat natürlich den Nachteil, dass die wichtige politische Erneuerung und die Willensbildung auch verschoben werden. Wir sind schon in einer verlängerten Wahlperiode, man muss bei solchen Maßnahmen sehr vorsichtig sein, damit keine demokratischen Grundprinzipien verloren gehen.