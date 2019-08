AtelierK in Mettmann stellt aus : Die Inspiration kommt von den Osterinseln

Mettmann Im Mettmanner AtelierK sind Skulpturen von Jo Glörfeld zu sehen. Gespräch zweier Künstlerfreunde.

Ein Freund hat sie zusammengebracht. Hier in Mettmann, beim Essen. Und wie so oft unter Künstlern, gab es gleich einen Grund zum Plaudern. Jo Glörfeld, der seit 20 Jahren zwischen Mettmann und dem spanischen Àguilas hin und her pendelt, war da gerade für einen seiner gelegentlichen Besuche in der Heimat. Und Maria Kanisius-Reuter, die gerne Künstler in ihr Atelier einlädt, hatte eine Idee: Eine gemeinsame Ausstellung, noch in diesem Sommer. Der "Auswanderer" ließ sich nicht lange bitten und nun ist er schon seit Wochen hier in seiner Mettmanner Zweitwohnung, um im Keller an seinen Gipsskulpturen zu arbeiten. Dass es hier feuchter ist als in Spanien und der Gips langsamer trocknet? Nun ja, das war eine Herausforderung. Aber nun sind sie fertig, seine Moai, die an die Steinskulpturen auf der Osterinsel erinnern. Und Jo Glörfeld hatte endlich Zeit, um mit Kanisius-Reuter über das gemeinsame Faible für die Kunst zu plaudern.