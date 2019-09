Mettmann : GVM besichtigt Raumfahrtzentrum

So sieht Astronautenessen aus, zu sehen auf einer Schautafel im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Foto: Gabriel Werner/Gabriel, Werner

Mettmann Die Ausflügler staunten vor allem über die Raumfahrttechnik, die es hautnah zu erleben galt.

Die Gesellschaft Verein zu Mettmann (GVM) hat in Köln das Deutsche Luft und Raumfahrtzentrum (DLR) besichtigt. Peter Winter hatte den Ausflug organisiert und auch für eine anfängliche Stärkung im Restaurant „Rheinblick“ in Köln-Porz gesorgt. Auf einem weitläufigen Gelände von 55 Hektar in der Wahner Heide, nahe des Flughafens Köln-Bonn, ist das Zentrum mit acht Forschungsinstituten seit 1959 beheimatet. Es arbeiten dort 1500 Mitarbeiter auf den Gebieten Luftfahrt und Verkehrswesen, Raumfahrtmedizin, Materialphysik, Werkstoffforschung, Solarforschung, Thermodynamik, Antriebs- und Strömungstechnik.