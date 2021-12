Feuerwehr Mettmann : Alles hört auf sein Kommando

Mettmann Die Feuerwehr Mettmann stellt ein neues Einsatzleitfahrzeug in Dienst. Der Vorgänger wurde nach 16 Jahren zunehmend unzuverlässig.

Die Feuerwehr hat einen neuen Einsatzleitwagen (ELW) in Dienst gestellt. Das bisher genutzte Fahrzeug war nach 16 Jahren zuletzt immer häufiger mit Motordefekten ausgefallen.

Bevor das neue Fahrzeug erstmals ausrückt, erhalten die Feuerwehrleute eine detaillierte Einweisung. „Das geht nicht mit learning by doing, im Einsatz müssen unsere Kollegen genau wissen, wie alles funktioniert“, sagt der stellvertretende Amtsleiter Marcus Wolff. Der alte Einsatzleitwagen werde noch nicht ausrangiert, sondern weiterhin zum Einsatz kommen, etwa wenn das neue Fahrzeug zum Wartungstermin in der Werkstatt ist.