Mettmann: Fondium will die Produktivität steigern

Fondium will die Produktivität steigern

Thomas Rohde (Geschäftsführer, l.) und Achim Schneider (Gesellschafter) stehen in der Gießerei. Sie lenken nach der Übernahme den neuen Kurs des Unternehmens. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Nach der Übernahme des größten Arbeitgebers der Stadt Mettmann ist ein Abbau von Personal nicht vorgesehen.

Der Start der neuen Firma Fondium, die die Gießereien von Georg Fischer in Mettmann und Singen übernommen hat, ist „relativ ordentlich“ angelaufen, sagt Achim Schneider. Er ist einer der drei neuen Eigentümer. Zusammen mit Arnd Potthoff und Matthias Blumentrath hatten die drei ehemaligen GF-Manager Anfang Dezember die beiden Traditionswerke übernommen. Die beiden Standorte, so die Firmenphilosophie von Fondium, sollen enger zusammenarbeiten und eigenständig unter dem Dach der neu gegründeten Fondium weiter entwickelt werden.

„Der Neustart-Termin im Dezember war natürlich, was den Monat angeht, nicht gerade einfach“, sagt Schneider. Jahreszeitlich halbiert sich im Dezember der Umsatz um die Hälfte, hinzu kommen notwendige Wartungsarbeiten, die Kosten hingen bleiben gleich.

Die Gießerei ist das regional bedeutendste Industrieunternehmen in Mettmann und wurde im Jahr 1907 gegründet.

Die Mannschaft habe die Gründung von Fondium gut aufgenommen, sagt Schneider, und sei hochmotiviert. „Wir wollen agiler werden und müssen die Wettbewerbsfähigkeit, die in den letzten Jahren keine nennenswerten Impulse bekommen hat, wiederherstellen“, betont Schneider.

Alles müsse auf den Prüfstand. Dazu gehören auch die Auslastung der Produktion und die Lohnkosten. Gerade bei letzterem rangiert Fondium, früher GF, auf hohem Niveau. „Wir zahlen mit die höchsten Löhne in der gesamten Gießerei-Branche weltweit“, betont der Eigentümer. „Die Konkurrenz im Ausland schläft nicht, erhält Subventionsgelder aus der EU und muss nicht die immens hohen Energiekosten tragen.“

Fondium in Singen und in Mettmann sind gerade im Sphäroguss -Bereich diejenigen Betriebe, die über das höchste Know-how in der Branche verfügen.