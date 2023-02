Unterstützung in Mettmann So finden Familien in Not einen Anker

Die Probleme von Familien, in denen Eltern arbeitslos sind oder ein sehr geringes Einkommen haben, sind vielfältig und bestehen häufig seit langer Zeit. Finanzielle Sorgen, schlechte Wohnverhältnisse, gesundheitliche Belastungen, nicht wissen, wie es weiter gehen soll. All das führt oft zu Resignation. „Das Besondere ist, dass wir die Möglichkeit haben, die gesamte Familie in den Blick zu nehmen - Eltern und Kinder. Dabei sind wir unabhängig und können Hilfen flexibel und individuell anbieten“, berichtet Nicole Manterfeld, SKFM-Bereichsleitung und Koordinatorin des Projektes in der Versorgungsregion Mettmann, Erkrath und Haan.