Im Mettmanner Rathaus : Der Seniorenrat bietet wieder Sprechstunden an

Der Seniorenrat bietet wieder Sprechstunden an

Mettmann Die Arbeit wird angesichts der Corona-Situation vorerst eingeschränkt aufgenommen. Am Ende des Jahres wird wieder eine neue Ausgabe der Seniorenratszeitung „Mettmanner Tor“ erscheinen.

Aufgrund der Corona-Situation, insbesondere für ältere Menschen, sind alle Sitzungen des Seniorenrates in der Zeit von März bis Juni ausgefallen. Auch Besprechungen und weitergehende Dialoge waren nur online oder im Zweiergespräch möglich, Begehungen zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch sind aufgrund der Kontaktbeschränkungen ausgefallen. Daher beschäftigt den Seniorenrat vor allem das Zwischenmenschliche und die Isolation älterer Menschen in Mettmann durch den Wegfall von sozialen Kontakten, geselligem Beisammensein und das für die Gemeinschaft so wichtige Sport-, Kultur- und Vereinsleben.