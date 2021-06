Ratingen : Do Mongkartkries hät Jebu-etsdaach

Jedes Jahr laden die Ratinger Jonges zur Mundartlesung in den Spigelsaal. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Zum 25. Geburtstag des Mundartkreises haben die Ratinger Jonges einen Text auf Ratinger Platt verfasst. Wer Gefallen daran findet, ist herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen.

Do Mongkartkries von de Ratinger Jonges hät dös Jo-ehr Jebu-etsdaach, he wü-ed 25. Denne, die hütt dobe-i send, es dat baul janit opjevalle. Velle-isch lit dat aan de Konzentrazjon op et Ratinger Platt on de janue Opjawe, die domet vobonge send. De Informazjon ko-em jedenfalls von butte. Et es nit jrad net, womet de Metjli-eder strunze könne, et ze-ischt äwwer och, dat angere Lütt sesch för de Ratinger Jonges on onser Ratinger Platt enteressiere. Mo bedanke ons be-i dem opmerksame Besööker von de Internetsitt von de Jonges för dä Tipp.

Nu fröscht mo sechs, wer domo-els dobei wo-er. Do Hans Schilling hät et en de Häng jeno-eme on hät e paar Jonges bejeistere könne. Be-i de Jröndong on en de fröhe Johre wo-eren et do Hans Nettler. do Wilfried Link, do Friedel Bonn, do Willi Nüsser, do Friedhelm Conrad, do Gerd Artz, do Hermann-Josef Johann, do Jürgen Bocksteegers, do Klemens Michels, do Helmut Pfeifer, do Raimund Pfeifer, do Ludwig Blumenkamp on do Werner Kall.

Hütt send noch dobe-i, do Wilfried Link, do Jürgen Bocksteegers, do Friedel Bonn, do Achim Egenberger, do Peter Koch, do Peter Ullmann, do Klemens Michels, do Oliver Posberg, do Christian Schneider, do David Galbraight-Woods on do Hans Willi Baumgarten. Do Gunter Müller mäckt do Mongkartbaas.

Wat mo hant: Hongerte von Jescheschtsches, Dönekes, Leedsches, Jedeschtsches, zwe-i Bööker on en janze Re-ih ju-ede Ide-e.

Wat mo donnt: Mier treffe ons rejelmäßesch eemo-el em Mond öm am Platt zo arbiede. Schwaade, schriewe, Aldes korrejiere on Nö-ijes vörle-ese on fiere dommer och. Op jede Fall es emmer e Jläske Alt om Dösch. Mier fummele Vördrääsch on Projramme tosame, jonnt de Senjore besööke, halde Vördrääsch on voanstalde Mongkarto-ewnde.

Wat mo ons Wönsche: E paar jonge oder och äldere Lütt, die be-i ons metmaake wolle. Dann weede mer, wemmer Jlöck hant, noch ens 25 Jo-ehr erläwwe dörfe.

Dorop woll mer met Ösch aanstu-ete.