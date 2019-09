Kindertheater in Mettmann : „Der kleine Rabe Socke“ kommt in die Stadthalle

Mettmann Die Aufführung ist geeignet für Familien und Kinder ab vier Jahren.

(arue) „Der kleine Rabe Socke“ kommt am Donnerstag, 19. September, in die Neandertalhalle. Start ist um 16 Uhr. Es treten die Kammerpuppenspiele Bielefeld auf. Alle lieben den kleinen Raben Socke. Aber wieso eigentlich? Socke flunkert ziemlich oft, sucht immer seinen Vorteil. „Der kleine Rabe Socke“ ist geeignet für Familien und Kinder ab vier Jahren. Eintrittskarten gibt es für acht Euro (zuzüglich einer etwaigen Vorverkaufsgebühr) beim Bürgerservice im Rathaus, in der Stadtbibliothek, beim Schaufenster Mettmann, in der Ticket-Zentrale am Markt und online unter www.neanderticket.de. Vergünstigte Familienkarten gibt es ab vier Personen für 6,50 Euro pro Person, zuzuzüglich einer etwaigen Vorverkaufsgebühr.