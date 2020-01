Bürgermeisterwahl in Mettmann : Der Kampf ums Rathaus beginnt

Das Rathaus an der Neanderstraße in Mettmann, Blick auf den Altbau. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die Mitglieder von CDU und SPD stimmen die nächsten Tage über ihre Bürgermeisterkandidatin ab. Es gilt als wahr-scheinlich, dass sie Sandra Pietschmann bestätigen. Derweil steigt die Spannung, was wohl die kleinen Fraktionen tun.

Wenn am Dienstag die CDU- und am Freitag die SPD-Mitglieder in Mettmann über ihre Bürgermeisterkandidatin abstimmen, dann eröffnen sie damit den Wahlkampf. Die Vorstände beider Parteien legen ihren Mitgliedern die parteilose Sandra Pietschmann, Geschäftsführerin des Vereins ME-Sport ans Herz. Die gemeinsame Kandidatin soll eine möglichst große Zahl an Stimmen auf sich zu vereinigen. Das erhöht die Chancen zu, den bei CDU- und SPD-Ratsfraktion so unbeliebten, ebenfalls parteilosen Amtsinhaber Thomas Dinkelmann abzulösen.

Diese Rechnung geht jetzt womöglich nicht mehr auf, denn auch die Grünen und die FDP behalten sich vor, eigene Kandidaten ins Rennen zu schicken. Vor allem die Grünen stehen unter Zugzwang, wollen sie doch den Rückenwind nutzen, den sie durch ihre Erfolge bei der Europawahl ausgelöst haben – und der seither, angefacht von der andauernden Klimaschutz-Diskussion – stetig weiter weht.

Info Gewählt werden Landrat, Bürgermeister und Rat Wann Die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen laufen am Sonntag, 13. September. Wer Dabei werden die Vertretungen der Städte, Gemeinden und Kreise sowie die Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister gewählt.

In Mettmann hat sich Grünen-Fraktionssprecher Nils Lessing durch sein überlegtes und an der Sache orientiertes Auftreten die Anerkennung auch konkurrierender Fraktionen erarbeitet. Nach seinen konkreten Plänen von unserer Redaktion befragt, antwortet er: „Ich denke darüber nach.“ Allerdings verweist er auf die Versammlung der Grünen am 2. März: Erst dann bestimmen die Mitglieder, ob es überhaupt einen Kandidaten der Grünen gebe und welcher das sei.

Der amtierende Bürgermeister, Thomas Dinkelmann (M.), tritt erneut zur Wahl an. CDU und SPD wollen mit Sandra Pietschmann (M.) an den Start gehen. Fraktionschef Nils Lessing (Grüne) sagt jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion, er denke über eine Kandidatur nach. Ungewiss ist noch, ob auch die FDP einen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schickt – und wenn ja, welchen. Foto: Kreisstadt Mettmann

Bleibt nun also die FDP, die sich noch erklären muss, ob und welchen Kandidaten sie ins Rennen schickt. Namen sind im Umlauf, an Persönlichkeiten mangelt es also offenbar nicht. Vertreter von CDU und SPD verfolgen diese Entwicklung mit gemischten Gefühlen. „Wenn die FDP der Meinung ist, sie möchte einen Kandidaten aufstellen, dann muss sie gucken, wie viele Stimmen sie auf sich vereinigen kann“, sagt CDU-Ortsvereinsvorsitzende Gabriele Hruschka. „Ich hätte es mir schon gewünscht, wenn die Parteien einen gemeinsamen Kandidaten aufgestellt hätten“, bedauert sie: „Umso zersplitterter die Basis ist, umso schwieriger wird es.“ Darin klingt auch die Befürchtung an, dass die Wählerstimmen für Kandidaten der kleinen Parteien möglicherweise verloren sind und es zu keinem eindeutigen Votum kommt. Beobachter rechnen daher schon jetzt damit, dass es bei der Bürgermeister-Wahl in Mettmann eine Stichwahl gibt.

Grünen-Fraktionssprecher Nils Lessing hat 2012 für den Landtag kandidiert. Jetzt denkt er darüber nach, als Bürgermeisterkandidat in Mettmann anzutreten. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)