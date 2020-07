Mettmann : Der Kaldenberg hat ein Parkproblem

METTMANN Bein zweiten Quartiersspaziergang mit Bürgermeisterkandidaten Sandra Pietschmann konnten Anwohner wieder auf Missstände hinweisen. Rund 20 Kaldenberger nutzten die Gelegenheit und führten durch ihr Viertel.

Nach einigen durchwachsenen Tagen meinte es das Wetter am Samstag gut mit Sandra Pietschmann, der gemeinsamen Bürgermeister-Kandidatin von CDU und SPD. Fast 20 Interessierte nahmen an ihrem zweiten Quartiersspaziergang teil. Auf Initiative der CDU besucht Pietschmann an jedem Samstag bis zur Kommunalwahl am 13. September ein anderes Viertel der Kreisstadt, um mit den Anwohnern ins Gespräch zu kommen.