Rechte Demo in Mettmann: 60 Neonazis ziehen durch Mettmanner Innenstadt

Rechte Demo in Mettmann

Am 16. Februar 2019 zogen „Der dritte Weg“-Anhänger durch Fulda (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Am Samstagnachmittag zog eine Demo der rechtsextremen Partei "Der III. Weg" durch die Innenstadt von Mettmann. Rund 60 Parteianhänger nahmen teil. Ein massives Polizeiaufgebot war vor Ort.

Die Polizei Mettmann erhielt Unterstützung von Kräften aus Wuppertal und Düsseldorf. Am Donnerstag hatte ein Mitglied der Partei die Demo angemeldet. Der Zug sollte an der Goldberger Straße beginnen und in der Innenstadt enden.