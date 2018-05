Mettmann : Der Himmel über der Region. . .

Mettmann . . . kann schon mal blutrot sein - wie hier über dem Elbsee in HIlden, festgehalten von Fotograf Jakob Studnar am Donnerstagabend. Derzeit ist der Himmel aber jeden Tag anders spannend, und wir würden gern von Ihnen wissen, wie Sie ihn sehen. Schicken Sie uns Ihr himmlisches Bild per Mail an <a href="mailto:mettmann@rheinische-post.de" target="_blank">mettmann@rheinische-post.de</a>, Stichwort "Himmel´", oder laden Sie es auf unserer facebook-Seite hoch. Eine Auswahl drucken wir in nächster Zeit ab.

Viel Spaß! peco

(RP)