Mettmann : Der Herbstzauber lockt nach Mettmann

Mettmann Erstmals haben sich die Einzelhändler mit einem Schaufenster-Wettbewerb, die Organisatoren der Histo-Neandertal und die Aulen Mettmanner mit ihrem Sommerfest zusammengeschlossen – mit Erfolg.

Rote Luftballons wiesen am Samstag auf die Geschäfte der Initiative Einzelhandel hin. Bei ihnen standen Märchen im Fokus, die in den Schaufenstern dargestellt wurden. So kann man beim Bummeln beispielsweise Spielkarten und ein Teeservice aus „Alice im Wunderland“, Blumenranken und einen Haarkranz für „Rapunzel“ oder die Köpfe von Schneewittchen und ihren sieben Zwergen sehen. Die Idee für die gemeinsame Aktion stammt von Cora Fuchs, Inhaberin von „Miss Fox“. Sie hatte sich mehr Aktionen für die Einzelhändler in Mettmann gewünscht. Nachdem sie sich dazu erfolglos an die Stadt gewandt hatte, organisierte sie schließlich bereits im Mai eigenhändig eine ähnliche Aktion. Ihr Engagement kam bei den anderen Einzelhändlern gut an. „Mit dieser Aktion wollen wir erreichen, dass man einfach gemütlich durch die Stadt bummeln kann und dabei vielleicht das ein oder andere Neue entdeckt.“