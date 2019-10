Interview mit Wirtschaftsförderer Stephan Reichstein : „Der Handel in Mettmann sollte sich noch stärker vernetzen“

Unser Foto zeigt Mettmanns Wirtschaftsförderer Stephan Reichstein zu Gast beim Bürgerstammtisch des Bürgervereins Metzkausen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Der neue Wirtschaftsförderer der Stadt Mettmann, Stephan Reichstein, zur Lage des Einzelhandels. Aktuell gibt es 14 Leerstände in der Innenstadt.

Mit dem ehemaligen Ladenlokal von Deichmann steht ein Geschäft in prominenter Lage am Jubiläumsplatz leer, unweit davon ein weiteres ehemaliges Bettengeschäft. Unsere Redaktion fragte den neuen Wirtschaftsförderer der Stadt Mettmann, Stephan Reichstein, wie er die Lage beurteilt.

Herr Reichstein, von wie vielen Leerständen in der Innenstadt wissen Sie und welcher ist diejenige, die Ihnen am größten Sorgen macht?

Reichstein Derzeit haben wir 14 Leerstände in der Innenstadt. Ein Grund zu großer Sorge wäre ein Leerstand in frequentierter Lage, der trotz eines zeitgemäßen Ladenlokals mit guter Infrastruktur, einem marktgerechten Mietpreis und einem Eigentümer, der potenziellen Mietern entgegen kommt, länger als zwölf Monate leer steht. Nach meiner Kenntnis haben wir keinen Leerstand, der diese Kriterien erfüllt.

Als wie drückend empfinden Sie das Problem von Leerständen in der Innenstadt?

Reichstein Die Leerstände sind zunächst ein Zeichen für den allgemeinen Schrumpfungsprozess im stationären Handel. Wir müssen uns die Frage stellen, wie viel Verkaufsfläche in Mettmann nachhaltig zukunftsfähig ist. Die Antwort, dass weniger Flächen gebraucht werden als bisher, ist angesichts der allgemeinen Entwicklung des Kaufverhaltens naheliegend. Die Kunden bevorzugen eine Verdichtung der Angebote, der Handel reagiert, und so verlagert sich der Schwerpunkt der Kundenfrequenz innerhalb der Innenstadt. Händler verlassen beispielsweise den Jubiläumsplatz und stellen sich an anderer Stelle neu auf, um von der höheren Kundenfrequenz zu profitieren. Solche Verlagerungen waren und sind ein Teil von Stadtentwicklung, deswegen sind sie aber kein Grund für schlaflose Nächte.

Hat die Stadt Mettmann ein aktualisiertes Leerstands-Kataster?

Reichstein Wir erfassen die Leerstände in der Innenstadt laufend, vor allem durch Begehung. Daneben gibt es ein Formular, zu finden unter: www.mettmann.de – Formulare A-Z – unter G – Gewerberaum Mitteilung – mit dem uns Leerstände gemeldet werden können. Zu den Leerständen ermitteln wir die wichtigsten Daten. Es gibt zur Visualisierung der Gesamtsituation eine klassische Papierkarte mit den markierten Leerständen in meinem Büro.

Kennen Sie die Eigentümerstruktur?

Reichstein Fonds als Eigentümer bilden in Mettmann die Ausnahme. Die Mehrheit der Eigentümer sind Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaften oder Privatpersonen. Es wird zu allen Eigentümern von leer stehenden Ladenlokalen Kontakt aufgenommen, mit unterschiedlichen Erfolgen.

Wie hoch sind die Mieten für Ladenlokale in Mettmann?

Reichstein Grundsätzlich halte ich die Mieten in Mettmann für marktgerecht. Hier ist der Leerstand auch ein Indikator: Häufig sind marktgerechte Angebote schneller wieder vermietet; Ladenlokale, deren Miete und Konditionen nicht im Gleichgewicht zur Qualität sind, stehen länger leer.

Welches sind aus Ihrer Sicht die größten Probleme des Einzelhandels in Mettmann?

Reichstein Der Wandel im Kaufverhalten betrifft Mettmann ebenso wie alle anderen Standorte mit stationärem Handel. Unsere zusätzliche Herausforderung sind die vielen großen und größeren Konkurrenzstandorte um uns herum. Es gibt zu viele Filialisten und zu wenig individuelle Geschäfte, so äußern sich viele Personen zur Innenstadt. Viele Menschen in Mettmann vermissen frühere Angebote und das „Besondere“. Besondere Konzepte brauchen Zeit, um sich zu etablieren, aber ebenso Kunden, die die Angebote regelmäßig kaufen. Ich mache dann oft den Vorschlag, das eigene Kaufverhalten ehrlich zu analysieren. Dann wird oftmals klar, warum es keine Maßschneidereien, Modisten oder Fischfeinkosthändler in einer Stadt in der Größe von Mettmann gibt. Es gibt nicht genug lokale Nachfrage und zu wenig auswärtige Kunden. Großstädte dagegen haben einen großen Einzugsbereich und die besonderen Angebote können quasi im „Windschatten“ der großen Anbieter existieren. Grundsätzlich braucht der stationäre Handel Stammkunden, die nicht wegen des Preises dauernd den Händler wechseln.

Welches sind die größten Probleme in Mettmann für die Nachnutzung eines leer stehenden Ladenlokals?

Reichstein Zustand, Flächenaufteilung und Infrastruktur sind wesentlich für eine betriebswirtschaftliche Nutzung eines Ladenlokales. Deswegen müssen diese Faktoren im Verhältnis zum Mietpreis stehen. Das ist leider nicht immer der Fall. Die Vermieter entscheiden selbst, ob sie dem potenziellen Mieter entgegen kommen oder den Leerstand für längere Zeit in Kauf nehmen.

Was kann die Stadt tun, was muss der Einzelhandel selbst leisten?