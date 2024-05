Einzigartiges Denkmal in Mettmann Weitere Scheibe für Erinnering

Das Prozedere ist bekannt: Gibt es einen neuen Jahresring, wird er nicht direkt aufgestapelt, sondern zunächst auf dem Sockel platziert. Das zuletzt auf dem Sockel abgelegte Element wandert dann auf seine Säule – und so wächst der Erinnering Jahr für Jahr um ein Element. Jetzt wurde das einzigartige Denkmal am Lavalplatz um das Element 2022 erweitert. Als „kleines Archiv“ bezeichnet Erinnering-Erfinder Bernd Günter den Hingucker, der bereits im Herbst um die 2023-Scheibe ergänzt werden soll. „Dann sind wir wieder auf Stand“, die Pandemie hatte für Unterbrechungen gesorgt. 531 Mettmanner beteiligten sich zuletzt am Voting, das seit vergangenem Jahr im Online-Format angeboten wird. Ein „absolut repräsentatives Ergebnis“, freut sich Bernd Günter vor allem über die Beteiligung vieler Schüler. Geplant ist, zukünftig in Zusammenarbeit mit Stadtarchivar Marinko Betker die Geschichten, die bislang per Schlagwort auf dem jeweiligen Erinnering verzeichnet sind, ausführlicher zu dokumentieren und auf diese Weise Stadtgeschichte noch lebendiger zu gestalten. von/RP-Foto: abz