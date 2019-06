Appell an Mettmann-Impulse : Den Kleinkrieg endlich beenden

Bei der ersten Stadtkonferenz von Mettmann-Impulse war viel heiße Luft im Spiel. Im Golden „K“ herrschten Saunatemperaturen. Aber auch die Diskussion bestand zum großen Teil aus „heißer Luft“.

Es blieb bei Allgemeinplätzen, Konkretes zur Situation in Mettmann wurde kaum geäußert. Dass man Konzepte und Strategien braucht, um eine Stadt neu und besser aufzustellen, ist nicht gerade eine Überraschungsnachricht. Und dass man die Bürger mit ins Boot holen muss, ist ebenfalls bekannt. Wenn Andreas Konrad das „Wir -Gefühl“ in Mettmann verbessern will, dann sollte Mettmann-Impulse den Kleinkrieg mit dem Bürgermeister beenden. Der war übrigens gar nicht eingeladen worden. Die städtische Wirtschaftsförderung hatte indes eine Einladung und war auch gekommen. Ein deutlicher Affront gegen den Bürgermeister. Nach dem Streit um den Weinsommer und der jüngsten Anzeigenkampagne, die voll nach hinten losgegangen ist und mehr als peinlich war, scheint wohl das Tischtuch endgültig zerrissen zu sein. Doch ohne die Zusammenarbeit mit der Verwaltung insgesamt, wird sich in Mettmann nicht viel verändern lassen. Mittlerweile hat man den Eindruck, dass es zwei Werbegemeinschaften gibt. Das zeigte die jüngste Verkaufsaktion, das „Maifest mit Schaufenster-Deko-Wettbewerb“ von einigen Händlern in der Innenstadt. Übrigens: Bürgermeister Dinkelmann war bei der Prämierung gern gesehener Gast. Der Ansatz, Mettmann neu aufzustellen, ist längst überfällig. Doch es geht nur gemeinsam. Der Bürgermeister gehört unbedingt dazu. Ausgrenzen ist der falsche Weg. cz